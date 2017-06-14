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    Денисов хочет вернуться в «Зенит», Семин против ухода игрока

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов Юрий Семин Премьер-лига Россия возможные трансферы

    «Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде полузащитника Игоря Денисова.

    33-летний хавбек хочет вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, за который он выступал на протяжении 11 сезонов.

    Однако главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не хочет отпускать Денисова.

    Процесс переговоров о трансфере игрока уже идет.

    Эти парни скоро могут оказаться в «Зените»

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    • Да, он свой, пора простить
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