Денисов хочет вернуться в «Зенит», Семин против ухода игрока
«Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде полузащитника Игоря Денисова.
33-летний хавбек хочет вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, за который он выступал на протяжении 11 сезонов.
Однако главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не хочет отпускать Денисова.
Процесс переговоров о трансфере игрока уже идет.
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