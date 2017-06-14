Денисов хочет вернуться в «Зенит», Семин против ухода игрока

«Зенит» ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде полузащитника .

33-летний хавбек хочет вернуться в клуб из Санкт-Петербурга, за который он выступал на протяжении 11 сезонов.

Однако главный тренер Юрий Семин не хочет отпускать Денисова.

Процесс переговоров о трансфере игрока уже идет.

Эти парни скоро могут оказаться в «Зените»