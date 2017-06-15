«Арсенал» может включить Жиру в сделку по Ляказетту

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас предложил обменяться игроками.

Сообщается, что речь идет о форварде французского клуба Александре Ляказетте и нападающем лондонцев , на которого также претендуют «Марсель» и «Вест Хэм».

Олас предложил «Арсеналу» включить Жиру в сделку по Ляказетту. В настоящее время между клубами идут соответствующие переговоры.

Ранее переход Ляказетта в «Атлетико» сорвался из-за трансферного запрета, наложенного ФИФА на мадридский клуб.

«Лион» хочет от «Арсенала» 67 млн евро за Ляказетта