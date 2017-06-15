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    «Арсенал» может включить Жиру в сделку по Ляказетту

    Теги Лион премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Жан-Мишель Олас Александр Ляказетт Оливье Жиру

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас предложил «Арсеналу» обменяться игроками.

    Сообщается, что речь идет о форварде французского клуба Александре Ляказетте и нападающем лондонцев Оливье Жиру, на которого также претендуют «Марсель» и «Вест Хэм».

    Олас предложил «Арсеналу» включить Жиру в сделку по Ляказетту. В настоящее время между клубами идут соответствующие переговоры.

    Ранее переход Ляказетта в «Атлетико» сорвался из-за трансферного запрета, наложенного ФИФА на мадридский клуб.

    «Лион» хочет от «Арсенала» 67 млн евро за Ляказетта

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