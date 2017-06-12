«Лион» хочет от «Арсенала» 67 млн евро за Ляказетта
«Арсенал» провел с «Лионом» переговоры о трансфере форварда Александра Ляказетта.
Французская сторона дала понять, что хочет выручить от продажи нападающего 67 миллионов евро (около 60 миллионов фунтов).
Подразумевается, что 55 миллионов евро (48,7 миллиона фунтов) будут выплачены сразу. Еще 12 миллионов евро (10,6 миллиона фунтов) «Лион» может получить в виде бонусов.
В минувшем сезоне нападающий провел 30 матчей во французской лиге. На его счету 28 голов, из которых 10 были забиты с пенальти. Также футболист сделал 4 результативных передачи.
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