«Лион» хочет от «Арсенала» 67 млн евро за Ляказетта

провел с «Лионом» переговоры о трансфере форварда .

Французская сторона дала понять, что хочет выручить от продажи нападающего 67 миллионов евро (около 60 миллионов фунтов).

Подразумевается, что 55 миллионов евро (48,7 миллиона фунтов) будут выплачены сразу. Еще 12 миллионов евро (10,6 миллиона фунтов) может получить в виде бонусов.

В минувшем сезоне нападающий провел 30 матчей во французской лиге. На его счету 28 голов, из которых 10 были забиты с пенальти. Также футболист сделал 4 результативных передачи.