«Зенит» предлагает 50 млн евро за Паредеса и Маноласа

не утратил интерес к футболистам «Ромы» – хавбеку Леандро Паредесу и защитнику .

Как сообщает Corriere dello Sport, «Зенит» может заплатить за двух игроков 50 млн евро. В потенциальных новичках лично заинтересован новый главный тренер клуба .

Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить «Роме» за Паредеса 25 млн евро, а игроку предложить зарплату в размере 3 миллиона евро в год. Что касается Маноласа, то недавно он сам отверг предложение «Зенита».

Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»