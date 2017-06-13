«Зенит» предлагает 50 млн евро за Паредеса и Маноласа
«Зенит» не утратил интерес к футболистам «Ромы» – хавбеку Леандро Паредесу и защитнику Костасу Маноласу.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Зенит» может заплатить за двух игроков 50 млн евро. В потенциальных новичках лично заинтересован новый главный тренер клуба Роберто Манчини.
Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить «Роме» за Паредеса 25 млн евро, а игроку предложить зарплату в размере 3 миллиона евро в год. Что касается Маноласа, то недавно он сам отверг предложение «Зенита».
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