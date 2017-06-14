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    «Челси» сыграет с «Бернли» в первом матче АПЛ сезона-2017/18

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    Английская премьер-лига опубликовала расписание матчей чемпионата в сезоне-2017/18.

    Матчи первого тура пройдут 12 августа.

    Чемпион Англии «Челси» начнет защиту титула в домашней игре против «Бернли». 

    Матчи в субботу и праздничные дни начнутся в 15.00 по местному времени, в другие дни матчи пройдут вечером – в 19.45 по местному времени, если не указано иное.

    Расписание 1-го тура:

    «Арсенал» – «Лестер»

    «Брайтон» – «Манчестер Сити»

    «Челси» – «Бернли»

    «Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд»

    «Эвертон» – «Сток Сити»

    «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

    «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

    «Саутгемптон» – «Суонси»

    «Уотфорд» – «Ливерпуль»

    «Вест Бромвич» — «Борнмут».

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