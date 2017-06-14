«Челси» сыграет с «Бернли» в первом матче АПЛ сезона-2017/18

Английская премьер-лига опубликовала расписание матчей чемпионата в сезоне-2017/18.

Матчи первого тура пройдут 12 августа.

Чемпион Англии «Челси» начнет защиту титула в домашней игре против «Бернли».

Матчи в субботу и праздничные дни начнутся в 15.00 по местному времени, в другие дни матчи пройдут вечером – в 19.45 по местному времени, если не указано иное.

Расписание 1-го тура:

«Арсенал» – «Лестер»

«Брайтон» – «Манчестер Сити»

«Челси» – «Бернли»

«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд»

«Эвертон» – «Сток Сити»

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» – «Суонси»

«Уотфорд» – «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» — «Борнмут».