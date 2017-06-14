«Челси» сыграет с «Бернли» в первом матче АПЛ сезона-2017/18
Английская премьер-лига опубликовала расписание матчей чемпионата в сезоне-2017/18.
Матчи первого тура пройдут 12 августа.
Чемпион Англии «Челси» начнет защиту титула в домашней игре против «Бернли».
Матчи в субботу и праздничные дни начнутся в 15.00 по местному времени, в другие дни матчи пройдут вечером – в 19.45 по местному времени, если не указано иное.
Расписание 1-го тура:
«Арсенал» – «Лестер»
«Брайтон» – «Манчестер Сити»
«Челси» – «Бернли»
«Кристал Пэлас» — «Хаддерсфилд»
«Эвертон» – «Сток Сити»
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» – «Суонси»
«Уотфорд» – «Ливерпуль»
«Вест Бромвич» — «Борнмут».
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