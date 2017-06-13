Манчини на вопрос про Ибрагимовича: «Маловероятно, что он перейдет в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопросы о предстоящей работе с командой.

– Поделитесь вашими впечатлениями от прибытия в Петербург? Каким будет новый «Зенит» – его состав и его лицо?

– Сейчас мою голову занимают мысли о том, что я очень рад возглавить «Зенит», рад прибыть в такой город и рад быть в таком большом клубе. Мы будем играть в отличный футбол – в значении хороший и непохожий на футбол других команд. Мне нужно познакомиться со всем персоналом и со всеми игроками.



– Какие условия нужны, чтобы достичь поставленных целей?

– Что касается целей, то главная – одна: выиграть чемпионат. Что касается условий, нужно наладить взаимодействие между техническим персоналом и теми футболистами, которые остались, и теми, кто придет.

– Константин Сарсания сделал множество заявлений о том, как будет комплектоваться команда. Как будет строиться ваша работа с ним? Какие трансферные цели вы ставите перед собой?

– Трансферные цели таковы, что мы должны подписать футболистов, которые будут соответствовать «Зениту», которые будут иметь соответствующие клубу характеристики и игру. Мы будем часто видеться с Константином и обсуждать все актуальные вопросы.

– Какие два-три решающих аргумента сделали предложение «Зенита» таким, что от него стало невозможно отказаться?

– Единственный аргумент, после которого я согласился воглавить клуб, – это аргумент Сергея Фурсенко о том, что мы повысим уровень клуба и добьемся выдающихся результатов. Это было тем аргументом, после которого я согласился. «Зенит» – это клуб, известный во всем мире.

– Как вы относитесь к лимиту на легионеров?

– У меня был опыт взаимодействия с лимитом на легионеров в Турции. Та база российских игроков, которая есть в «Зените», сильна и достаточна.

– Почему тренерский штаб отказался от Данни? Правда ли, что вас приглашали в сборную России и почему вы отказались?

– Что касается Данни, лично я от него не отказывался. У него закончился контракт и он ушел. Он один из самых известных игроков за всю историю «Зенита», и он мне лично нравился. Предложения от сборной России действительно были. У нас были переговоры, которые, к сожалению, не привели ни к чему, потому что теоретически мне было бы интересно поработать с ней.

– Сколько матчей «Зенита» вы уже посмотрели? Согласны ли вы, что команде не хватало скорости в прошлом сезоне? И знаете ли вы, что Кришито хочет уйти из команды?

– «Зенит» постоянно на слуху, поэтому я давно знаком с этим клубом и смотрел его матчи. Что касается скорости, посмотрим, мне нужно начать тренировочный процесс и тогда станут понятны сильные и слабые стороны команды. Что касается Кришито, я говорил с ним и не раз. Он говорил, что хорошо здесь освоился и отзывался исключительно положительно. Он не говорил, что хочет уйти.

– У нас в чемпионате много других проблем — в первом туре придется лететь в Хабаровск, много матчей проводится на холоде и на искусственном газоне. Вы готовы к этому?

– Никаких проблем. Я привык к таким вещам. Я жил в Манчестере, думаю, там так же холодно зимой, как и здесь.

– Чем вам важен Нобоа? Расскажите, пожалуйста, о вашем тренерском штабе.

– Это очень техничный игрок, у которого заканчивался контракт, и мы его подписали. Он хорошо знаком с российским чемпионатом, знает его условия и имеет большой опыт. Это главные причины, по которым мы его подписали. Завтра начну работу и завтра мы обсудим все вместе с моими помощниками. Важно, что в тренерский штаб войдут и Тимощук, и Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия.

– Появится ли в «Зените» Златан Ибрагимович?

– Думаю, ему хорошо было в «Манчестер Юнайтед». Сейчас он восстанавливается и маловероятно, что перейдет в «Зенит».

– Будете ли вы на каждом матче носить клубный шарф?

– Здесь очень холодно, как вы уже упомянули, поэтому я сто процентов буду носить шарф, – рассказал Манчини.