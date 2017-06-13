Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о задачах, которые поставлены перед главным тренером команды Роберто Манчини.

«Мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол. Должен быть футбол высочайшего класса. Нам надо вернуть чемпионство и игру в Лиге чемпионов. Мы будем играть в Лиге Европы и стремиться показать максимальный результат.

Комплектуем команду в первую очередь российскими футболистами и во вторую сильными иностранцами. Будем стремиться к тому, чтобы в команде были лучшие игроки чемпионата России.

Я дважды пытался пригласить Роберто в сборную России. Господь бог ждал, когда Роберто придет в «Зенит», – сказал Фурсенко.