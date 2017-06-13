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    Сергей Фурсенко: «Дважды пытался пригласить Манчини в сборную России. Господь бог ждал, когда Роберто придет в «Зенит»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия сборная России

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о задачах, которые поставлены перед главным тренером команды Роберто Манчини.

    «Мы бы хотели видеть красивый и зрелищный футбол. Должен быть футбол высочайшего класса. Нам надо вернуть чемпионство и игру в Лиге чемпионов. Мы будем играть в Лиге Европы и стремиться показать максимальный результат.

    Комплектуем команду в первую очередь российскими футболистами и во вторую сильными иностранцами. Будем стремиться к тому, чтобы в команде были лучшие игроки чемпионата России.

    Я дважды пытался пригласить Роберто в сборную России. Господь бог ждал, когда Роберто придет в «Зенит», – сказал Фурсенко.

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