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    Роберто Манчини: «Грацио, мистер Миллер. Его поддержка нам необходима, я уверен в ее наличии»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия Алексей Миллер

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей официальной презентации поделился впечатлениями о предстоящей работе с питерским клубом, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун. 

    «Через несколько лет, возможно, я научусь говорить по-русски. Благодарю за радушный прием. Я знал, что тифози «Зенита» очень активные, но не знал, что настолько.

    Грацио, мистер Миллер. Его поддержка нам необходима, я уверен в ее наличии. Также благодарю президента Фурсенко за его поддержку.

    Сейчас у клуба задача вернуться в Лигу чемпионов, мы это сможем вместе. Мы рассчитываем попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет выигрыша чемпионата», – заявил Манчини.

    Манчини прибыл в Санкт-Петербург

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