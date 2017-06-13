Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей официальной презентации поделился впечатлениями о предстоящей работе с питерским клубом, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Через несколько лет, возможно, я научусь говорить по-русски. Благодарю за радушный прием. Я знал, что тифози «Зенита» очень активные, но не знал, что настолько.

Грацио, мистер Миллер. Его поддержка нам необходима, я уверен в ее наличии. Также благодарю президента Фурсенко за его поддержку.

Сейчас у клуба задача вернуться в Лигу чемпионов, мы это сможем вместе. Мы рассчитываем попасть в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне за счет выигрыша чемпионата», – заявил Манчини.

Манчини прибыл в Санкт-Петербург