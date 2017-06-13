«Cлужба безопасности приняла решение, что ставки делали не вы». Ставочники Sports.ru делятся опытом игры в букмекерских конторах

Sports.ru продолжает собирать отзывы ставочников в рейтинге букмекерских контор.

Например, один из игроков назвал единственным плюсом чемпионства «Спартака» бонус в 16 тысяч рублей от популярного букмекера. Делятся ставочники и полезными лайфхаками: «Лайвистов много, они работают из дома, контроля за ними нет и соответственно куча косяков, если матч не привязан на ведение счета автоматом». Немало и жалоб на неподобающие действия со стороны букмекеров: так, один из игроков рассказал об отмене выплаты: «Служба безопасности приняла решение, что ставки делали не вы, больше нам не пишите, отвечать не будем».

А какой у вас опыт игры в легальных конторах? Поделитесь мнением в Рейтинге букмекеров!