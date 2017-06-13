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    «Cлужба безопасности приняла решение, что ставки делали не вы». Ставочники Sports.ru делятся опытом игры в букмекерских конторах

    Теги Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Лига чемпионов ставки на спорт ставки на футбол

    Sports.ru продолжает собирать отзывы ставочников в рейтинге букмекерских контор. 

    Например, один из игроков назвал единственным плюсом чемпионства «Спартака» бонус в 16 тысяч рублей от популярного букмекера. Делятся ставочники и полезными лайфхаками: «Лайвистов много, они работают из дома, контроля за ними нет и соответственно куча косяков, если матч не привязан на ведение счета автоматом». Немало и жалоб на неподобающие действия со стороны букмекеров: так, один из игроков рассказал об отмене выплаты: «Служба безопасности приняла решение, что ставки делали не вы, больше нам не пишите, отвечать не будем».

    А какой у вас опыт игры в легальных конторах? Поделитесь мнением в Рейтинге букмекеров!

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