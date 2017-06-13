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    Карпин может возглавить тульский «Арсенал»

    Теги Премьер-лига Россия возможные трансферы телевидение Валерий Карпин Арсенал Тула Матч ТВ

    У тульского «Арсенала» появится новый главный тренер.

    По информации «Р-Спорта», один из кандидатов – главный редактор трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин. Уже послезавтра может быть объявлено о назначении специалиста.

    Ранее среди кандидатов на должность назывались имена Рашида Рахимова и Миодрага Божовича, но туляки эту информацию не подтверждали.

    Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо» (сейчас – «Армавир»). Клуб по итогам сезона-2015/16 вылетел из ФНЛ, а Карпин покинул свой пост.

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