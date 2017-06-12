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    Максвелл Корне не хочет в «Спартак», его агенты отказались от переговоров

    Теги Спартак Лион Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Максвелл Корне

    Нападающий «Лиона» Максвелл Корне не хочет переходить в «Спартак».

    Форвард намерен прогрессировать во французском клубе. Люди из окружения футболиста отказались встречаться с представителями «Спартака». Московскому клубу будет нелегко изменить позицию нападающего по этому вопросу.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить «Лиону» 10 миллионов евро за переход форварда. Условия личного контракта Максвелла с московским клубом могли бы быть весьма выгодными для Корне.

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