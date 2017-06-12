Максвелл Корне не хочет в «Спартак», его агенты отказались от переговоров

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне не хочет переходить в .

Форвард намерен прогрессировать во французском клубе. Люди из окружения футболиста отказались встречаться с представителями «Спартака». Московскому клубу будет нелегко изменить позицию нападающего по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить «Лиону» 10 миллионов евро за переход форварда. Условия личного контракта Максвелла с московским клубом могли бы быть весьма выгодными для Корне.