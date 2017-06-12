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    «Спартак» готов заплатить 10 млн евро за форварда «Лиона» Максвелла

    Теги Спартак Лион Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Максвелл Корне

    Форвард Максвелл Корне может перейти из «Лиона» в «Спартак».

    Московский клуб ведет предметные переговоры о трансфере. «Спартак» готов заплатить за нападающего 10 миллионов евро.

    В 2015 году «Лион» купил Максвелла у «Метца» за 200 тысяч евро. По условиям той сделки, «Метц» получит бонусы, если «Лион» продаст футболиста другому клубу.

    В минувшем сезоне Корне провел 33 матча во французской лиге. Он забил в чемпионате шесть голов и сделал две результативных передачи.

    20-летний футболист был вызван в сборную Кот-д′Ивуара. Неделю назад он отыграл в полном объеме матч с командой Голландии (0:5). Ранее Максвелл выступал за сборную Франции в возрастной категории U-21.

    «Спартак» интересовался Корне еще в январе 2016 года.

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