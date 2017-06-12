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    Санчес остается ключевой трансферной целью «Ман Сити»

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес остается ключевой трансферной целью «Манчестер Сити».

    Манкунианскому клубу еще только предстоит направить «Арсеналу» официальное предложение о переходе футболиста.

    «Пушкари» пока не убедили нападающего подписать новый контракт. Действующее соглашение с чилийцем рассчитано до окончания следующего сезона.

    Санчес ранее работал в «Барселоне» с тренером Хосепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Помимо манкунианского клуба, на футболиста претендует «Бавария».

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