Санчес остается ключевой трансферной целью «Ман Сити»
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес остается ключевой трансферной целью «Манчестер Сити».
Манкунианскому клубу еще только предстоит направить «Арсеналу» официальное предложение о переходе футболиста.
«Пушкари» пока не убедили нападающего подписать новый контракт. Действующее соглашение с чилийцем рассчитано до окончания следующего сезона.
Санчес ранее работал в «Барселоне» с тренером Хосепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Помимо манкунианского клуба, на футболиста претендует «Бавария».
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