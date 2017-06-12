Санчес остается ключевой трансферной целью «Ман Сити»

Нападающий Алексис Санчес остается ключевой трансферной целью .

Манкунианскому клубу еще только предстоит направить «Арсеналу» официальное предложение о переходе футболиста.

«Пушкари» пока не убедили нападающего подписать новый контракт. Действующее соглашение с чилийцем рассчитано до окончания следующего сезона.

Санчес ранее работал в «Барселоне» с тренером Хосепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити». Помимо манкунианского клуба, на футболиста претендует «Бавария».