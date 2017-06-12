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    Жозе Моуринью: «Вечно выбираю для работы клубы, у которых крупные проблемы»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о своей карьере.

    «Я ужасно выбираю клубы. Вечно выбираю команды, у которых крупные проблемы. У «Интера» были большие трудности, у «Реала», и сейчас они есть у «Манчестер Юнайтед».

    Что подразумевается под «крупными проблемами»? Это значит, что команда хочет побеждать, но от побед ее отделяют тысячи километров. Одно дело – это клубная история, совсем другое – нынешняя ситуация.

    На момент моего появления в Мадриде в 2010 году Серхио Рамос, который теперь трехкратный победитель Лиги чемпионов, ни разу не играл на четвертьфинальной стадии этого турнира.

    Когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», знаете, сколько там было футболистов, становившихся чемпионами? Только ветераны, которые заканчивают свои карьеры и играют еще со времен Фергюсона. Другие просто не знают, что это такое – побеждать», – сказал португалец.

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