Главный тренер Жозе Моуринью поделился мыслями о своей карьере.

«Я ужасно выбираю клубы. Вечно выбираю команды, у которых крупные проблемы. У «Интера» были большие трудности, у «Реала», и сейчас они есть у «Манчестер Юнайтед».

Что подразумевается под «крупными проблемами»? Это значит, что команда хочет побеждать, но от побед ее отделяют тысячи километров. Одно дело – это клубная история, совсем другое – нынешняя ситуация.

На момент моего появления в Мадриде в 2010 году Серхио Рамос, который теперь трехкратный победитель Лиги чемпионов, ни разу не играл на четвертьфинальной стадии этого турнира.

Когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», знаете, сколько там было футболистов, становившихся чемпионами? Только ветераны, которые заканчивают свои карьеры и играют еще со времен Фергюсона. Другие просто не знают, что это такое – побеждать», – сказал португалец.