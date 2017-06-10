Массимо Каррера: «После трансфера Селихова я потребовал от руководства «Спартака», что буду сам выбирать игроков»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отреагировал на решение руководства клуба приобрести вратаря «Амкара» Александра Селихова.
- Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?
– Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать.
И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее.
А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции, – заявил Каррера.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.