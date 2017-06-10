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    Массимо Каррера: «После трансфера Селихова я потребовал от руководства «Спартака», что буду сам выбирать игроков»

    Теги Спартак Амкар Премьер-лига Россия Массимо Каррера Александр Селихов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отреагировал на решение руководства клуба приобрести вратаря «Амкара» Александра Селихова.

    - Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?

    – Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать.

    И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее.

    А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции, – заявил Каррера.

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