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    Мората согласился перейти в «МЮ», «Реал» может получить 60 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    Форвард «Реала» Альваро Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

    Нападающий договорился с английским клубом об условиях личного контракта. Форвард является приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Футболист рассматривается в качестве того, кто займет место нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Манчестер Юнайтед» еще нужно договориться с «Реалом», чтобы трансфер состоялся. Мадридский клуб ранее отклонил предложение продать футболиста за 52,3 миллиона фунтов. «Манчестер Юнайтед» может предложить 60 миллионов фунтов и рассчитывает, что этой суммы будет достаточно.

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