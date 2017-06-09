Мората согласился перейти в «МЮ», «Реал» может получить 60 млн фунтов

Форвард Альваро Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий договорился с английским клубом об условиях личного контракта. Форвард является приоритетной трансферной целью . Футболист рассматривается в качестве того, кто займет место нападающего Златана Ибрагимовича.

«Манчестер Юнайтед» еще нужно договориться с «Реалом», чтобы трансфер состоялся. Мадридский клуб ранее отклонил предложение продать футболиста за 52,3 миллиона фунтов. «Манчестер Юнайтед» может предложить 60 миллионов фунтов и рассчитывает, что этой суммы будет достаточно.