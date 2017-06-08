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    «МЮ» увеличит предложение по Морате до 69 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток купить форварда «Реала» Альваро Морату.

    Сообщается, что манкунианцы увеличат предложение о трансфере 24-летнего испанца до 60 миллионов фунтов (69 миллионов евро).

    Ранее «Реал» отказался продать Морату «МЮ» за 52 миллиона фунтов (60 миллионов евро), запросив за него 90 миллионов евро.

    В английском клубе уверены, что испанцы снизят цену, если львиная доля трансферной суммы будет выплачена сразу.

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