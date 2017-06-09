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    Экс-врач «Спартака» Лю: «Когда в Москве меня побили скинхеды, в милиции услышал: «Че ты сюда приехал?»

    Теги Спартак Лю Хуншэнь Премьер-лига Россия происшествия

     Экс-врач «Спартака» Лю Хуншэнь рассказал о московских скинхедах. 

    – Кто помогал вам, когда пережили в Москве несколько нападений?

    – Тяжелая тема… Когда в 2002-м сборная России проиграла на чемпионате мира Японии, меня лупили фанаты. Ох, сильно! Наверное, приняли за японца. Это было на «Чертановской». Я шел к клиенту, а по улице бегали люди. Увидели меня. Будто ждали! В другой раз попал под скинхедов. Днем, на станции «Охотный Ряд»!

    – А милиция?

    – Ха-ха! Это сейчас сказал бы: «Я – доктор «Спартака». Может, помогли бы. Тогда к футболу отношения не имел. В отделении услышал: «А че ты сюда приехал? Вали в свой Китай!» Наверняка на видео сохранилось, кто меня бил – но запись смотреть не стали.

    – Как вас били?

    – В руках было шесть пакетов – с женой ходили по магазинам. Я почувствовал что-то не то, когда стояли на платформе. Шепнул Лене: «Многовато ребят. Могут быть проблемы» – «Перестань…» В вагоне сел с пакетами, жена рядом. Высокий парень ухватился руками за поручень – и ногами дал мне в грудь. Голова откинулась назад, хлынула кровь. Лена закричала – но никто не вступился. На все ушло несколько секунд, на «Лубянке» скинхеды выскочили.

    – А вы?

    – В больницу. Рентген сделали – перелом ребер.

    – Не хотелось после этого уехать из Москвы?

    – Мы думали об этом. Собирались в Америку или Канаду. Но здесь своя клиентура. Новую создавать – потребуется несколько лет. В нашем деле все по рекомендациям! – рассказал Лю. 

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