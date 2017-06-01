Доктор Лю о своем уходе из «Спартака»: «Решение принимал лично Каррера»

Спортивный врач Лю Хуншэнь рассказал о причинах своего ухода из .

— Сегодня я окончательно ушел из «Спартака», срок действия моего контракта истек 31 мая. Конечно, обидно покидать команду, в которой проработал более 10 лет, но остаться в «Спартаке» не представлялось возможным. Решение не продлевать со мной договор принимал лично Каррера. Так мне преподнесло ситуацию руководство клуба. Сказали, что увольнять меня никто не хотел, но повлиять на решение Карреры было невозможно, так как он — главный в команде.

Предлагали ли мне остаться в клубе в каком-то другом статусе? Нет, такого не было.

— Каррера общался с вами перед принятием решения?

— Я не хотел бы говорить на эту тему. Могу сказать одно: ни на Массимо, ни на кого-то еще из «Спартака» я обиды не держу. Срок моего контракта истек, и его просто не стали продлевать. Это жизнь, и это нормально.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Если получится, хотел бы устроиться на работу в какой-нибудь другой футбольный клуб. Предпочтение отдаю московским командам, так как не планирую уезжать из столицы. Варианты есть, но пока никакой конкретики, — сказал Хуншэнь.