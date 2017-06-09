Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    AS: Китайский клуб предложил «Реалу» за Роналду 200 млн евро, а игроку – 120 млн евро в год

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай

    Один из китайских клубов сделал предложение «Реалу» по переходу форварда Криштиану Роналду, сообщает AS.

    Сообщается, что клуб готов заплатить за трансфер игрока 200 млн евро, а ему самому установить годовую зарплату на уровне 120 млн евро. Это была бы рекордная зарплата в истории футбола.

    Ожидается, что руководители китайской команды намерены на следующей неделе посетить Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.

    В декабре прошлого года агент Роналду уже сообщал о многомиллионном предложении из Китая. 

    Контракт 32-летнего португальца с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

    A Bola: «МЮ», «ПСЖ» и «Монако» готовы предложить за Роналду 180 млн евро

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться