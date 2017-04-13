ЦСКА хочет продлить на год контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем

ЦСКА заинтересован в продлении контрактов с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем.

«Информация о завершении карьеры Игнашевича преждевременна.

Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим. Клуб заинтересован в продлении контрактов.

Да, речь идет о соглашениях сроком на год, но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков. Но никаких проблем возникнуть не должно», – сказал гендиректор армейцев Роман Бабаев.

Сроки действующих соглашений с ЦСКА 34-летних Березуцких и 37-летнего Игнашевича рассчитаны до июля 2017 года.

Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, Игнашевич – с 2004 года.