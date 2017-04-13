Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА хочет продлить на год контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Премьер-лига Россия Роман Бабаев

    ЦСКА заинтересован в продлении контрактов с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем.

    «Информация о завершении карьеры Игнашевича преждевременна.

    Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим. Клуб заинтересован в продлении контрактов.

    Да, речь идет о соглашениях сроком на год, но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков. Но никаких проблем возникнуть не должно», – сказал гендиректор армейцев Роман Бабаев. 

    Сроки действующих соглашений с ЦСКА 34-летних Березуцких и 37-летнего Игнашевича рассчитаны до июля 2017 года.

    Березуцкие выступают за ЦСКА с 2002 года, Игнашевич – с 2004 года. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться