Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал состав сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

В окончательную заявку не попали защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и вратарь Александр Беленов.

«В составе сборной России – лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.

Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное», — сказал Мутко.