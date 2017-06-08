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    Виталий Мутко: «На Кубке конфедераций сборную России представят лучшие игроки»

    Теги Виталий Мутко сборная России Кубок конфедераций

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал состав сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

    В окончательную заявку не попали защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и вратарь Александр Беленов.

    «В составе сборной России – лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.

    Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное», — сказал Мутко.

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