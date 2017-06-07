«Ливерпуль» извинился перед «Саутгемптоном» и отказался от покупки ван Дейка
Пресс-служба «Ливерпуля» выступила с заявлением относительно ситуации с защитником «Саутгемптона» Виргилом ван Дейком.
«Саутгемптон» собирался подать жалобу в АПЛ на «Ливерпуль» за переговоры с 25-летним голландцем без согласия клуба.
«Ливерпуль» ранее предложил ван Дейку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, и футболист дал согласие на переход.
«Клуб хотел бы выразить сожаление по поводу недавних спекуляций в СМИ относительно «Саутгемптона» и трансферов игроков между двумя клубами.
Мы извиняемся перед владельцем, советом директоров и болельщиками «Саутгемптона» за недопонимание в связи с ситуацией вокруг Виргила ван Дейка.
Уважаем позицию «Саутгемптона» и можем подтвердить, что мы утратили интерес к игроку», – говорится в заявлении «Ливерпуля».
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