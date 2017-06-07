«Ливерпуль» извинился перед «Саутгемптоном» и отказался от покупки ван Дейка

Пресс-служба выступила с заявлением относительно ситуации с защитником «Саутгемптона» Виргилом ван Дейком.

«Саутгемптон» собирался подать жалобу в АПЛ на «Ливерпуль» за переговоры с 25-летним голландцем без согласия клуба.

«Ливерпуль» ранее предложил ван Дейку контракт с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, и футболист дал согласие на переход.

«Клуб хотел бы выразить сожаление по поводу недавних спекуляций в СМИ относительно и трансферов игроков между двумя клубами.

Мы извиняемся перед владельцем, советом директоров и болельщиками за недопонимание в связи с ситуацией вокруг Виргила ван Дейка.

Уважаем позицию «Саутгемптона» и можем подтвердить, что мы утратили интерес к игроку», – говорится в заявлении .

«Саутгемптон» намерен продать ван Дейка «Ливерпулю» за 75 млн фунтов