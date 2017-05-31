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    KPMG: «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб, «Реал» – второй, «Барселона» – третья

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид примера Испания Арсенал рейтинги бизнес Тоттенхэм

    Согласно данным аудиторской компании KPMG, входящей в большую четверку мировых аудиторских сетей, «Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом мира. 

    Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: доходность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.

    1. «Манчестер Юнайтед» – 3.09 миллиарда евро
    2. «Реал Мадрид» – 2.97 миллиарда евро 
    3. «Барселона» – 2.76 миллиарда евро
    4. «Бавария» – 2.44 миллиарда евро 
    5. «Манчестер Сити» – 1.97 миллиарда евро 
    6. «Арсенал» – 1.95 миллиарда евро 
    7. «Челси» – 1.59 миллиарда евро 
    8. «Ливерпуль» – 1.33 миллиарда евро 
    9. «Ювентус – 1.21 миллиарда евро 
    10. «Тоттенхэм» – 1.01 миллиарда евро 

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