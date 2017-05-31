KPMG: «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб, «Реал» – второй, «Барселона» – третья
Согласно данным аудиторской компании KPMG, входящей в большую четверку мировых аудиторских сетей, «Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом мира.
Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: доходность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.
1. «Манчестер Юнайтед» – 3.09 миллиарда евро
2. «Реал Мадрид» – 2.97 миллиарда евро
3. «Барселона» – 2.76 миллиарда евро
4. «Бавария» – 2.44 миллиарда евро
5. «Манчестер Сити» – 1.97 миллиарда евро
6. «Арсенал» – 1.95 миллиарда евро
7. «Челси» – 1.59 миллиарда евро
8. «Ливерпуль» – 1.33 миллиарда евро
9. «Ювентус – 1.21 миллиарда евро
10. «Тоттенхэм» – 1.01 миллиарда евро
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