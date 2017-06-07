Президент Магомед Даудов прокомментировал решение о переименовании грозненской команды.

«Мы объявили о том, что главная футбольная команда Чеченской Республики будет переименована в «Ахмат». Это решение принято после долгого, взвешенного анализа, с учетом всех аспектов и нюансов.

Каждая эпоха имеет свою историю. Когда-то, в далекие пятидесятые прошлого века, наша команда получила название , что является названием реки, протекающей по многим регионам Кавказа.

До этого она называлась «Динамо» и «Нефтяник». За эти десятилетия команда проделала свой определенный путь. Ее победы и неудачи останутся в прежней истории.

Сегодня мы, жители Чеченской Республики, живем в процветающем и самом мирном регионе мира, и это есть наша новая история, ради которой отдал свою жизнь наш национальный лидер, Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ценой собственной жизни Ахмат-Хаджи спас свой народ от гибели и направил его на созидательный, жизнеутверждающий курс.

Имя нашего национального лидера бессмертно, и футбольный клуб, который получил путевку в жизнь благодаря ему, будет носить его с гордостью. Как бы кому ни хотелось, как бы кто ни идеализировал названия рек, гор...

Уверен, преданные болельщики клуба совсем скоро станут свидетелями новых ярких побед. При такой мощной поддержке, какую мы имеем от Главы Чеченской Республики, Героя России, Почетного Президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, нас ждут очередные высоты.

У нашей эпохи есть и будет новая история. История ярких побед и великих свершений. Наше имя – «Ахмат»! Аллаху Акбар!» – заявил Даудов.

«Терек» переименуют в «Ахмат». Как так получилось?