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    Аллегри продлил контракт с «Ювентусом» до 2019 года

    Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подписал новый контракт с клубом.

    Туринский клуб продлил сотрудничество с 49-летним специалистом до 2019 года.

    Ранее стало известно, что в первый сезон по новому контракту зарплата Аллегри вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5,5 миллиона. Еще миллион евро составят возможные бонусы.

    Во второй год зарплата вырастет до 6-6,5 миллионов плюс тот же миллион в качестве бонусов.

    Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.

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