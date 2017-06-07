Аллегри продлил контракт с «Ювентусом» до 2019 года
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подписал новый контракт с клубом.
Туринский клуб продлил сотрудничество с 49-летним специалистом до 2019 года.
Ранее стало известно, что в первый сезон по новому контракту зарплата Аллегри вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5,5 миллиона. Еще миллион евро составят возможные бонусы.
Во второй год зарплата вырастет до 6-6,5 миллионов плюс тот же миллион в качестве бонусов.
Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.
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