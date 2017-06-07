«Сандерленд» включился в борьбу за Слуцкого
Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий получил приглашение от еще одного клуба из английского второго дивизиона.
Сообщается, что переговоры с российским специалистом провел «Сандерленд», вылетевший по итогам минувшего сезона из АПЛ и расставшийся с главным тренером Дэвидом Мойесом.
Ранее стало известно, что Слуцкий возглавит «Халл», который также вылетел в чемпионшип.
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- Успех: выйдет в АПЛ25%
- Нормально: отработает сезон49%
- Провал: уволят до конца сезона26%
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