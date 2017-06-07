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    «Сандерленд» включился в борьбу за Слуцкого

    Теги Леонид Слуцкий отставки Сандерленд Халл Д2 Англия

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий получил приглашение от еще одного клуба из английского второго дивизиона.

    Сообщается, что переговоры с российским специалистом провел «Сандерленд», вылетевший по итогам минувшего сезона из АПЛ и расставшийся с главным тренером Дэвидом Мойесом.

    Ранее стало известно, что Слуцкий возглавит «Халл», который также вылетел в чемпионшип.

    Слуцкий будет зарабатывать в «Халле» 450 тысяч фунтов в год

    Опрос

    Что ждет Слуцкого в «Халле»?

    18158 голосов
    • Успех: выйдет в АПЛ
      25%
    • Нормально: отработает сезон
      49%
    • Провал: уволят до конца сезона
      26%

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