«Сандерленд» включился в борьбу за Слуцкого

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий получил приглашение от еще одного клуба из английского второго дивизиона.

Сообщается, что переговоры с российским специалистом провел , вылетевший по итогам минувшего сезона из АПЛ и расставшийся с главным тренером Дэвидом Мойесом.

Ранее стало известно, что Слуцкий возглавит , который также вылетел в чемпионшип.

Слуцкий будет зарабатывать в «Халле» 450 тысяч фунтов в год