Месси не попал в символическую сборную ЛЧ по версии France Football

Форвард «Барселоны» , второй снайпер (11 голов) минувшей Лиги чемпионов после , не вошел в символическую сборную турнира по версии журнала France Football, учредителя награды «Золотой мяч».

Месси попал лишь в список запасных.

Символическая сборная ЛЧ по версии France Football

Буффон – Дани Алвес, Бонуччи (все – «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело – Модрич (все – ), Фабиньо, Лемар (оба — «Монако») – Дибала («Ювентус»), Неймар ( ), Роналду («Реал»).

Запасные: тер Стеген, Месси (оба – «Барселона»), Кьеллини, Хедира, Манджукич (оба – ), Менди («Монако»), Бензема («Реал»).

Мбаппе, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов