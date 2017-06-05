Мбаппе, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.

В состав команды вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон ( ), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все – ), Диего Годин («Атлетико»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуэ Бакайоко ( ).

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси ( ), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Той ночью «Реал» совершил невозможное