Мбаппе, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.
В состав команды вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.
Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»).
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).
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