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    Мбаппе, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

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    УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.

    В состав команды вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.

    Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).

    Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»).

    Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»).

    Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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