«Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю

намерен перебить предложения всех конкурентов в борьбе за защитника Виргила ван Дейка.

На футболиста также претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы подписать игрока «Сити» готов предложить «святым» 50 миллионов фунтов.

Самому ван Дейку «горожане» предлагают 5-летний контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю.

Подробную статистику выступлений ван Дейка вы можете посмотреть здесь.