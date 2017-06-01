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    «Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Виргил ван Дейк

    «Манчестер Сити» намерен перебить предложения всех конкурентов в борьбе за защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

    На футболиста также претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы подписать игрока «Сити» готов предложить «святым» 50 миллионов фунтов.

    Самому ван Дейку «горожане» предлагают 5-летний контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю.

    Подробную статистику выступлений ван Дейка вы можете посмотреть здесь.

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