«Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю
«Манчестер Сити» намерен перебить предложения всех конкурентов в борьбе за защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
На футболиста также претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Чтобы подписать игрока «Сити» готов предложить «святым» 50 миллионов фунтов.
Самому ван Дейку «горожане» предлагают 5-летний контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю.
Подробную статистику выступлений ван Дейка вы можете посмотреть здесь.
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