Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы найти постоянное место работы в Англии.

Российский специалист, скорее всего, возглавит , утверждает Mirror. Слуцкий убедил владельца Ассема Аллама в своей профпригодности во время собеседования.

Египтянин считает, что Слуцкий – лучший из кандидатов для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.

Ранее «Халл», вылетевший по итогам минувшего сезона в чемпионшип, покинул тренер Марку Силва.

Какую работу в Англии может найти Леонид Слуцкий