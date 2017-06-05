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    Mirror: Слуцкий возглавит «Халл»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы найти постоянное место работы в Англии.

    Российский специалист, скорее всего, возглавит «Халл», утверждает Mirror. Слуцкий убедил владельца «Халла» Ассема Аллама в своей профпригодности во время собеседования.

    Египтянин считает, что Слуцкий – лучший из кандидатов для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.

    Ранее «Халл», вылетевший по итогам минувшего сезона в чемпионшип, покинул тренер Марку Силва.

    Какую работу в Англии может найти Леонид Слуцкий

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