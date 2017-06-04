Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что форвард Криштиану Роналду достоин еще одного «Золотого мяча».

«Роналду должен получить мяч», потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов.

Обидно, что ему не удалось оформить хет-трик, тогда бы он сделал это в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира», – сказал Джеррард.

Напомним, что выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014 и 2016 году.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.