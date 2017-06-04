Стивен Джеррард: «Роналду должен получить «Золотой мяч»
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что форвард «Реала» Криштиану Роналду достоин еще одного «Золотого мяча».
«Роналду должен получить «Золотой мяч», потому что обладатель этой награды определяется в таких матчах, как финал Лиги чемпионов.
Обидно, что ему не удалось оформить хет-трик, тогда бы он сделал это в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира», – сказал Джеррард.
Напомним, что Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014 и 2016 году.
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.
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