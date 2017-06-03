Зидан в качестве главного тренера выиграл обе ЛЧ, в которых участвовал

второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.

В финальном матче, который проходил в Кардиффе, команда Зинедина Зидана разгромила (4:1). Таким образом, французский специалист в качестве главного тренера выиграл две Лиги чемпионов из двух, в которых принимал участие.

Зидан стал первым тренером с 1990 года, выигравшим Кубок чемпионов два раза подряд. В 1990 году аналогичное достижение оформил Арриго Сакки, возглавлявший «Милан».

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Реал».

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