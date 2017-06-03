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    «Ростов» – болельщикам: «Санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет, что клуб ждет развал»

    Теги Ростов Курбан Бердыев Премьер-лига Россия болельщики соцсети

    Пресс-служба «Ростова» обратилась к болельщикам, выражающим недовольство относительно ухода из клуба вице-президента и тренера Курбана Бердыева.

    «Уважаемые болельщики, мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто оскорбляет футболистов, руководство и друг друга.

    Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждет развал и прочие ужасы.

    Это не значит, что у нас в группе цензура. Каждый из вас может выражать свое мнение, но при этом не скатывайтесь до уровня бульварной прессы.

    Давайте наберемся терпения и не будем верить всем подряд публикациям СМИ. Все официальные новости о команде будут оперативно появляться в нашей группе.

    Спасибо за понимание. Мы были, есть и будем. Мы «Ростов»!» – говорится в заявлении клуба на странице «ВКонтакте».

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