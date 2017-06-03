«Зенит» намерен приобрести Джеко
Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Зенита».
Сообщается, что босниец получил приглашение от нового главного тренера питерцев Роберто Манчини, с которым хорошо знаком по совместной работе в «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии (29 голов) и Лиги Европы (8).
Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» также входят нападающий «Торино» Андреа Белотти и полузащитника «Лацио» Бальде Кейта.
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