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    «Зенит» намерен приобрести Джеко

    Теги Зенит Рома Роберто Манчини Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Эдин Джеко

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов «Зенита».

    Сообщается, что босниец получил приглашение от нового главного тренера питерцев Роберто Манчини, с которым хорошо знаком по совместной работе в «Манчестер Сити».

    В минувшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии (29 голов) и Лиги Европы (8).

    Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» также входят нападающий «Торино» Андреа Белотти и полузащитника «Лацио» Бальде Кейта.

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