«Зенит» намерен приобрести Джеко

Форвард «Ромы» Эдин Джеко попал в сферу интересов .

Сообщается, что босниец получил приглашение от нового главного тренера питерцев , с которым хорошо знаком по совместной работе в «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Джеко стал лучшим снайпером чемпионата Италии (29 голов) и Лиги Европы (8).

Ранее стало известно, что в шорт-лист «Зенита» также входят нападающий «Торино» Андреа Белотти и полузащитника «Лацио» Бальде Кейта.