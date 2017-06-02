Массимо Каррера: «Выход в финал ЛЧ прямо сейчас – трудновыполнимая задача»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал успех минувшего сезона и поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов.
– Возможно, вы скоро окажетесь в финале Лиги чемпионов со «Спартаком». Его владелец – Леонид Федун, состояние которого – 5,9 миллиарда долларов.
– Он большой фанат футбола. Мы хотим продолжать свой рост. Выход в финал Лиги чемпионов прямо сейчас – это трудновыполнимая задача, но наша цель – снова выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в Европе. Мы постараемся.
– Когда вы прилетели в Италию из Москвы, вас встретил баннер «Добро пожаловать, царь».
– Да, но это были мои друзья из Бергамо.
– Вы выиграли чемпионство для «Спартака» впервые за 16 лет.
– Да, было очень сложно. Были очень сильные эмоции. Когда мы поняли, что стали чемпионами, мы с моей женой Пинни были в московском ресторане и расплакались, как маленькие дети.
– Изначально вы пришли в «Спартак» в качестве помощника.
– Это спорт, здесь нужно быть готовым ко всему. Такова судьба. Я думал, что просто поруковожу командой в течение двух матчей, но мне доверились. И мы смогли совершить нечто серьезное и завоевать трофей.
– Вы играете по итальянским конспектам?
– Наша игра – смесь хитрости, здравого смысла, опыта, тактики и гибкости. Мы осторожны не только на поле. Мы не оставляем шансов. Я мог остаться работать с Конте, такая возможность была. В этом чемпионстве есть и его заслуга.
– Как вам в России?
– Я уже думаю о сборах в Австрии, которые начнутся через 15 дней. В Москве все хорошо, если не считать пробок и холода. Язык – не проблема, у меня потрясающий переводчик. Он полностью воспроизводит не только мои слова: если я говорю что-то сердито, он тоже это делает. Мы на своем месте, – сказал Каррера.
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