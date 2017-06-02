Главный тренер Массимо Каррера прокомментировал успех минувшего сезона и поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов.

– Возможно, вы скоро окажетесь в финале Лиги чемпионов со «Спартаком». Его владелец – , состояние которого – 5,9 миллиарда долларов.

– Он большой фанат футбола. Мы хотим продолжать свой рост. Выход в финал Лиги чемпионов прямо сейчас – это трудновыполнимая задача, но наша цель – снова выиграть чемпионат России и как можно дальше пройти в . Мы постараемся.

– Когда вы прилетели в Италию из Москвы, вас встретил баннер «Добро пожаловать, царь».

– Да, но это были мои друзья из Бергамо.

– Вы выиграли чемпионство для впервые за 16 лет.

– Да, было очень сложно. Были очень сильные эмоции. Когда мы поняли, что стали чемпионами, мы с моей женой Пинни были в московском ресторане и расплакались, как маленькие дети.

– Изначально вы пришли в «Спартак» в качестве помощника.

– Это спорт, здесь нужно быть готовым ко всему. Такова судьба. Я думал, что просто поруковожу командой в течение двух матчей, но мне доверились. И мы смогли совершить нечто серьезное и завоевать трофей.

– Вы играете по итальянским конспектам?

– Наша игра – смесь хитрости, здравого смысла, опыта, тактики и гибкости. Мы осторожны не только на поле. Мы не оставляем шансов. Я мог остаться работать с Конте, такая возможность была. В этом чемпионстве есть и его заслуга.

– Как вам в России?

– Я уже думаю о сборах в Австрии, которые начнутся через 15 дней. В Москве все хорошо, если не считать пробок и холода. Язык – не проблема, у меня потрясающий переводчик. Он полностью воспроизводит не только мои слова: если я говорю что-то сердито, он тоже это делает. Мы на своем месте, – сказал Каррера.