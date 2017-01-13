Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» входит в топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков, «Барселона» – 1-я, «Реал» – 2-й

    Теги Зенит Бавария Шальке-04 Боруссия Дортмунд Вольфсбург ПСЖ Интер Рома Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Астон Вилла Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Арсенал бизнес Тоттенхэм Суонси

    УЕФА обнародовал данные по суммам зарплат футболистов в европейских клубах в сезоне-2015/16.

    «Зенит» занял в списке 17-е место. Игроки сине-бело-голубых в общей сложности зарабатывали в прошлом сезоне 113 миллионов евро.

    Возглавляет рейтинг «Барселона» (340 млн), на втором месте – «Реал» (289 млн), на третьем – «Челси» (284 млн).

    Топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков

    1. «Барселона» – 340 млн евро

    2. «Реал» – 289

    3. «Челси» – 284

    4. «Манчестер Сити» – 276

    5. «Манчестер Юнайтед» – 266

    6. «ПСЖ» – 255

    7. «Арсенал» – 250

    8. «Бавария» – 236

    9. «Ливерпуль» – 216

    10. «Ювентус» – 198

    11. «Милан» – 164

    12. «Тоттенхэм» – 141

    13. «Рома» – 137

    14-15. «Вольфсбург» – 120

    14-15. «Интер» – 120

    16. «Боруссия» Д – 118

    17. «Зенит» – 113

    18. «Шальке» – 111

    19-20. «Суонси» – 110

    19-20. «Астон Вилла» – 110

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться