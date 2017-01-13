«Зенит» входит в топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков, «Барселона» – 1-я, «Реал» – 2-й

УЕФА обнародовал данные по суммам зарплат футболистов в европейских клубах в сезоне-2015/16.

занял в списке 17-е место. Игроки сине-бело-голубых в общей сложности зарабатывали в прошлом сезоне 113 миллионов евро.

Возглавляет рейтинг «Барселона» (340 млн), на втором месте – (289 млн), на третьем – «Челси» (284 млн).

Топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков

1. – 340 млн евро

2. «Реал» – 289

3. « – 284

4. «Манчестер Сити» – 276

5. – 266

6. «ПСЖ» – 255

7. «Арсенал» – 250

8. «Бавария» – 236

9. «Ливерпуль» – 216

10. «Ювентус» – 198

11. «Милан» – 164

12. «Тоттенхэм» – 141

13. «Рома» – 137

14-15. «Вольфсбург» – 120

14-15. «Интер» – 120

16. «Боруссия» Д – 118

17. «Зенит» – 113

18. «Шальке» – 111

19-20. «Суонси» – 110

19-20. «Астон Вилла» – 110