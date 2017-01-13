«Зенит» входит в топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков, «Барселона» – 1-я, «Реал» – 2-й
УЕФА обнародовал данные по суммам зарплат футболистов в европейских клубах в сезоне-2015/16.
«Зенит» занял в списке 17-е место. Игроки сине-бело-голубых в общей сложности зарабатывали в прошлом сезоне 113 миллионов евро.
Возглавляет рейтинг «Барселона» (340 млн), на втором месте – «Реал» (289 млн), на третьем – «Челси» (284 млн).
Топ-20 европейских клубов по сумме зарплат игроков
1. «Барселона» – 340 млн евро
2. «Реал» – 289
3. «Челси» – 284
4. «Манчестер Сити» – 276
5. «Манчестер Юнайтед» – 266
6. «ПСЖ» – 255
7. «Арсенал» – 250
8. «Бавария» – 236
9. «Ливерпуль» – 216
10. «Ювентус» – 198
11. «Милан» – 164
12. «Тоттенхэм» – 141
13. «Рома» – 137
14-15. «Вольфсбург» – 120
14-15. «Интер» – 120
16. «Боруссия» Д – 118
17. «Зенит» – 113
18. «Шальке» – 111
19-20. «Суонси» – 110
19-20. «Астон Вилла» – 110
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