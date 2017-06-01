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    Раджа Наингголан про возможный требл «Ювентуса»: «Требл вам сделает Роналду»

    Теги Рома Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов болельщики Раджа Наингголан

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан ответил болельщику «Ювентуса», который подразнил его на тему возможного завоевания туринским клубом трех трофеев по итогам сезона.

    «Требл? Требл вам сделает Роналду», – заявил Наингголан во время прямой трансляции в фэйсбуке.

    Ранее «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок Италии, а 3 июня в финале Лиги чемпионов туринцы сыграют с «Реалом».

    Раджа Наингголан: «Я ненавижу «Ювентус»

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