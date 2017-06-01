Раджа Наингголан про возможный требл «Ювентуса»: «Требл вам сделает Роналду»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан ответил болельщику , который подразнил его на тему возможного завоевания туринским клубом трех трофеев по итогам сезона.

«Требл? Требл вам сделает Роналду», – заявил Наингголан во время прямой трансляции в фэйсбуке.

Ранее выиграл чемпионат и Кубок Италии, а 3 июня в финале Лиги чемпионов туринцы сыграют с «Реалом».

Раджа Наингголан: «Я ненавижу «Ювентус»