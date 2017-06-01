Раджа Наингголан про возможный требл «Ювентуса»: «Требл вам сделает Роналду»
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан ответил болельщику «Ювентуса», который подразнил его на тему возможного завоевания туринским клубом трех трофеев по итогам сезона.
«Требл? Требл вам сделает Роналду», – заявил Наингголан во время прямой трансляции в фэйсбуке.
Ранее «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок Италии, а 3 июня в финале Лиги чемпионов туринцы сыграют с «Реалом».
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