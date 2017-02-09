Полузащитник «Ромы» рассказал о своей нелюбви к «Ювентусу».

«Я один из тех, кто всегда против «Ювентуса». Я их ненавижу. Когда я играл в «Кальяри», я бы отдал яйца, чтобы обыграть их. Мы всегда играли на с ними вничью.

Они выиграли скудетто в матче с нами, когда мы были в Триесте. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают после пенальти или штрафного.

Я перешел в «Рому», чтобы обыграть «Ювентус», которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, мы выиграем Кубок Италии, я вам обещаю. В полуфинале мы оба раза обыграем , – заявил Наингголан.