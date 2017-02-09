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    Раджа Наингголан: «Я ненавижу «Ювентус»

    Теги Рома Кальяри Ювентус серия А Италия Раджа Наингголан

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о своей нелюбви к «Ювентусу».

    «Я один из тех, кто всегда против «Ювентуса». Я их ненавижу. Когда я играл в «Кальяри», я бы отдал яйца, чтобы обыграть их. Мы всегда играли на «Ювентус Стэдиум» с ними вничью.

    Они выиграли скудетто в матче с нами, когда мы были в Триесте. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают после пенальти или штрафного. 

    Я перешел в «Рому», чтобы обыграть «Ювентус», которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, мы выиграем Кубок Италии, я вам обещаю. В полуфинале мы оба раза обыграем «Лацио», – заявил Наингголан.

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