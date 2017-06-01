«Монако» продлил контракт с Фалькао» до 2020 года

Капитан Радамель Фалькао продолжит выступать за команду.

31-летний колумбиец подписал новый контракт с клубом до лета 2020 года.

В минувшем сезоне в 29 матчах чемпионата Франции Фалькао забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Фото: официальный сайт

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