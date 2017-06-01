Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Монако» продлил контракт с Фалькао» до 2020 года

    Теги Монако лига 1 Франция фото Радамель Фалькао

    Капитан «Монако» Радамель Фалькао продолжит выступать за команду.

    31-летний колумбиец подписал новый контракт с клубом до лета 2020 года.

    В минувшем сезоне в 29 матчах чемпионата Франции Фалькао забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Монако»

    «Сердце разбито, но осталось зернышко надежды». Фалькао вернулся

    Вы не поверите: чемпионом Франции стал не «ПСЖ»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться