«Монако» продлил контракт с Фалькао» до 2020 года
Капитан «Монако» Радамель Фалькао продолжит выступать за команду.
31-летний колумбиец подписал новый контракт с клубом до лета 2020 года.
В минувшем сезоне в 29 матчах чемпионата Франции Фалькао забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Фото: официальный сайт «Монако»
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