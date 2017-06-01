«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»

Главный тренер «Енисея» решил не продлевать контракт с красноярским клубом.

«Енисей» под руководством Тихонова занял третье место в (высочайшее достижение в истории клуба), но в стыковых матчах за право играть в премьер-лиге уступил тульскому «Арсеналу».

Тренер возглавит «Крылья Советов», которые по итогам минувшего сезона вылетели в . Тихонов выступал за самарскую команду как футболист в 2000-2004 и в 2008 годах.