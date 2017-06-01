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    «Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»

    Теги Крылья Советов Андрей Тихонов трансферы ФНЛ отставки Енисей

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов решил не продлевать контракт с красноярским клубом.

    «Енисей» под руководством Тихонова занял третье место в ФНЛ (высочайшее достижение в истории клуба), но в стыковых матчах за право играть в премьер-лиге уступил тульскому «Арсеналу».

    Тренер возглавит «Крылья Советов», которые по итогам минувшего сезона вылетели в ФНЛ. Тихонов выступал за самарскую команду как футболист в 2000-2004 и в 2008 годах.

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