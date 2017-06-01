Виталий Мутко: «Кто-то хочет сделать тут что-то, чтобы испортить имидж страны, специально устраивать беспорядки»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России будут безопасны для болельщиков.
«Россия – абсолютно безопасная страна, и я уверен, что наши болельщики не позволят себе такого никогда. Мы, как и те, кто приедет на турниры, должны уважать культуру и традиции России. Наша страна – открытая и безопасная.
Наши болельщики будут себя вести правомерно. Просто кто-то хочет сделать тут что-то, чтобы испортить имидж страны, специально устраивать беспорядки.
Во Франции произошли такие случаи, но к ним можно относиться по-разному, не хочется к этому возвращаться», – сказал Мутко.
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