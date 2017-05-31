Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Yahoo! Sport France: «ПСЖ» согласовал трансфер Обамеянга с «Боруссией» за 70 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру во Франции, утверждает Yahoo! Sport France.

    Сообщается, что «ПСЖ» согласовал трансфер габонца с «Боруссией». Нерешенным остается вопрос с условиями контракта Обамеянга, который по большей части согласован, за исключением деталей.

    Так, сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. Зарплата Обамеянга в «ПСЖ» составит 10 миллионов евро, подписной бонус – 6 миллионов.

    Ранее сообщалось, что Обамеянг заявил руководителям «Боруссии» о своем желании покинуть клуб. Изучить подробную статистику лучшего бомбардира бундеслиги-2016/17 можно здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться