Yahoo! Sport France: «ПСЖ» согласовал трансфер Обамеянга с «Боруссией» за 70 млн евро
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру во Франции, утверждает Yahoo! Sport France.
Сообщается, что «ПСЖ» согласовал трансфер габонца с «Боруссией». Нерешенным остается вопрос с условиями контракта Обамеянга, который по большей части согласован, за исключением деталей.
Так, сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. Зарплата Обамеянга в «ПСЖ» составит 10 миллионов евро, подписной бонус – 6 миллионов.
Ранее сообщалось, что Обамеянг заявил руководителям «Боруссии» о своем желании покинуть клуб. Изучить подробную статистику лучшего бомбардира бундеслиги-2016/17 можно здесь.
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