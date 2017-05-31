Нападающий дортмундской Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру во Франции, утверждает Yahoo! Sport France.

Сообщается, что согласовал трансфер габонца с «Боруссией». Нерешенным остается вопрос с условиями контракта Обамеянга, который по большей части согласован, за исключением деталей.

Так, сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. Зарплата Обамеянга в составит 10 миллионов евро, подписной бонус – 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что Обамеянг заявил руководителям «Боруссии» о своем желании покинуть клуб. Изучить подробную статистику лучшего бомбардира бундеслиги-2016/17 можно здесь.