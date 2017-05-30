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    Леонид Федун: «Зобнину нужно показать себя в Лиге чемпионов. С точки зрения зарплат «Шальке» и «Рома» не круче, чем «Спартак»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия Роман Зобнин

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию об интересе «Ромы» и «Шальке» к полузащитнику московского клуба Роману Зобнину.

    – Это шанс для россиянина на пике уехать на Запад. Мы этого не видели с 2008 года. И сам он говорит, что к нему был предметный интерес от «Шальке» и «Ромы». Все так? 

    – А что, «Шальке» и «Рома» круче, чем «Спартак»? С точки зрения зарплат, бонусов? Нет. И мы видели Зинченко, который уехал на пике. Ну и дальше – где он сейчас?

    Роману нужно показать зарубежным скаутам себя на уровне Лиги чемпионов. Только Лига чемпионов является реальным экзаменатором.

    Потому что давайте откровенно: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Да, мы где-то реально 6-7-е в Европе по всем показателям. А вот Лига чемпионов показывает, ху из ху, – сказал Федун в эфире программы «Все на футбол».

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