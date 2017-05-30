Президент «Манчестер Сити» про слухи об уходе Агуэро: «Это просто смешно. Он один из лучших футболистов мира»

Президент Хальдон аль Мубарак заявил, что форвард Серхио Агуэро не покинут клуб летом.

«Я читал много спекуляций на эту тему. Это просто смешно.

Агуэро – один из лучших футболистов мира. Наша команда стремится выигрывать каждый турнир, в котором мы участвуем.

Серхио абсолютно точно должен быть частью команды. Это никогда не ставилось под сомнение.

? Гвардиола, как вы видели в этом году, очень доверяет Яя, верит в него. Я надеюсь, что Туре продолжит свое путешествие вместе с нами.

Есть позиции, которые нужно усилить. Оба фланга обороны нуждаются в инвестициях», – сказал аль .