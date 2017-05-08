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    Моуринью хочет пригласить в «МЮ» Агуэро

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро возможные трансферы

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью рассматривает 28-летнего аргентинца в качестве замены травмированному Златану Ибрагимовичу, выбывшему из строя на 8 месяцев.

    При этом «МЮ» намерен приобрести Агуэро вместе с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не собирается удерживать Агуэро, поскольку видит ударным форвардом Габриэла Жезуса. Но руководство «горожан» наверняка заблокирует трансфер аргентинца в «МЮ».

    В 28 матчах текущего чемпионата Англии на счету Агуэро 18 голов и 2 результативные передачи.

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