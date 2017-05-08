Моуринью хочет пригласить в «МЮ» Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу интересов .

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» рассматривает 28-летнего аргентинца в качестве замены травмированному Златану Ибрагимовичу, выбывшему из строя на 8 месяцев.

При этом «МЮ» намерен приобрести Агуэро вместе с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не собирается удерживать Агуэро, поскольку видит ударным форвардом Габриэла Жезуса. Но руководство «горожан» наверняка заблокирует трансфер аргентинца в «МЮ».

В 28 матчах текущего чемпионата Англии на счету Агуэро 18 голов и 2 результативные передачи.