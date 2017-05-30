Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов в 2021 году могут перенести на выходные

Решающие матчи плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 2021 года, возможно, перенесут на субботу и воскресенье.

Финал турнира с сезона-2009/10 уже проводится в субботу. Теперь обсуждает идею переноса на выходные матчей 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Инициаторами идеи называют «Ювентус», и «Барселону». Клубы хотя таким образом увеличить телеаудиторию за счет показа игр в удобное время для жителей Америки и Азии.

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