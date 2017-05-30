«Атлетико» не заплатит за Диего Косту более 25 млн евро
«Атлетико» не готов заплатить за нападающего «Челси» Диего Косту более 25 миллионов евро.
Клуб еще не знает, сможет ли подписывать новых игроков этим летом в связи с запретом ФИФА. Решение по их делу примет спортивный арбитражный суд.
Мадридскому клубу было запрещено подписывать новичков до лета 2017 года из-за систематических нарушений про оформлении контрактов с иностранными игроками, не достигшими 18 лет.
Отмечается, что основной проблемой перехода Косты может стать высокая сумма трансфера, которую запросит «Челси». Ранее клуб отказался продать игрока в Китай за 30 миллионов евро.
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