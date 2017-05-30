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    Валерий Карпин: «Не вижу огромной разницы между статистикой «Спартака» Аленичева и Карреры»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Массимо Каррера

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

    «Огромной разницы не вижу между статистикой «Спартака» Аленичева и Карреры. Показатели плюс-минус одинаковые. Цифры в футболе не всегда говорят правду. Нужно отталкиваться от игры, а уже потом смотреть на цифры.

    У «Спартака» больше всего побед со счетом 1:0. Сегодня уже все забыли, сколько было побед 1:0», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный обзор».

    В прошедшем сезоне «Спартак» победил в одиннадцати матчах со счетом 1:0.

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