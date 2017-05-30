Бывший главный тренер Валерий Карпин прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

«Огромной разницы не вижу между статистикой «Спартака» и Карреры. Показатели плюс-минус одинаковые. Цифры в футболе не всегда говорят правду. Нужно отталкиваться от игры, а уже потом смотреть на цифры.

У «Спартака» больше всего побед со счетом 1:0. Сегодня уже все забыли, сколько было побед 1:0», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный обзор».

В прошедшем сезоне «Спартак» победил в одиннадцати матчах со счетом 1:0.