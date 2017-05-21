Только в 5 из 11 городов, принимающих ЧМ-2018, в следующем сезоне будет команда премьер-лиги

В следующем сезоне лишь в 5 из 11 городов, которые примут матчи ЧМ-2018, будет команда уровня премьер-лиги. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Количество городов ЧМ-2018, представленных в РФПЛ, сократилось после вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.

В следующем сезоне в ФНЛ точно будут играть «Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград).

Хорошие шансы на выход в ФНЛ из второго дивизиона есть у «Ротора» (Волгоград) и «Олимпийца» (Нижний Новгород).

Во втором дивизионе точно будут играть «Мордовия» (Саранск), которая вылетела из ФНЛ, и «Сочи».